La directiva del Club Deportivo Águila oficializó la llegada de los mexicanos Juan Carlos Chávez y José Luis “Pepe” Mata como nuevo comando técnico.

Ambos asumen el desafío de devolver protagonismo al cuadro negro naranja tras la salida del argentino Daniel Mesina, quien dejó la dirección técnica, pero continuará ligado a la institución como director deportivo, garantizando así un proyecto de continuidad.

La presentación se realizó en un hotel de San Salvador, donde la dirigencia resaltó la experiencia y trayectoria del dúo azteca, convencida de que su trabajo será clave para que el conjunto oriental recupere protagonismo en el fútbol salvadoreño.