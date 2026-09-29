Clonación de tarjetas

Es el testimonio de un salvadoreño a quien le hurtaron los datos de su tarjeta de crédito e hicieron compras en el extranjero por más de 1,900 dólares. De momento desconoce como su información bancaria fue obtenida por terceras personas y se siente preocupado de tener que pagar por algo que no autorizó.

Expertos dicen que los ciber criminales recurren cada vez más a la tecnología para delinquir.

La ley especial contra los delitos informáticos y conexos sanciona este tipo de acciones delictivas con penas de prisión de acuerdo con la afectación cometida contra la víctima.

La ley del sistema de tarjetas de crédito, en sus artículos 25 y 26, establece que en un plazo de 90 días el titular pueda interponer ante el banco un reclamo por cargos no reconocidos y la institución tendrá que investigar y corregir el monto en disputa si se comprueba que la compra fue fraudulenta. Pero, ¿qué sucede con la deuda?, ¿la tiene que pagar el afectado?

Si detecta que en su estado de cuenta hay compras que usted no realizó, debe notificar inmediatamente al banco para que bloqueen de la tarjeta, abogados recomiendan interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la República e iniciar el trámite en la institución bancaria para revertir los cobros no autorizados.