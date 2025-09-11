La Municipalidad de San Salvador, a través del CAM y la PNC, clausuró temporalmente varios negocios sin permisos de funcionamiento en la zona 6 del distrito capital, según la ordenanza de convivencia ciudadana.

El operativo se realizó en la novena calle Oriente, calle Celis, Plaza Ayala, Paseo Independencia, así como en la 12 y 18 Avenida Norte.

Los establecimientos sellados no contaban con la documentación legal requerida, por lo que fueron suspendidos hasta regularizar su situación ante las autoridades municipales correspondientes.