Clausura 2026 de fútbol sala incorpora ascenso y descenso entre primera y segunda categoría

El Torneo Clausura 2026 de fútbol sala introduce un sistema de ascenso y descenso entre sus dos categorías. La competencia reunirá a 19 equipos.



La primera categoría tendrá diez participantes, mientras la segunda contará con nueve equipos.

El conjunto que termine último en la primera categoría perderá automáticamente la categoría.



En segunda división, el campeón ascenderá directamente si Ciudad Delgado vuelve a conquistar el torneo.

Si aparece un nuevo campeón, ambos ganadores disputarán una finalísima para definir el ascenso.