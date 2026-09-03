Claudia Sheinbaum presenta avances en soberanía, derechos sociales y reforma judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició la glosa de su segundo informe de gobierno con la presentación de los avances legislativos de su administración, que incluyen la aprobación de 27 reformas constitucionales y 76 reformas legales, además de 9 leyes nuevas, según informó la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde.

Las reformas se agrupan en ejes como la soberanía nacional, la recuperación de la rectoría del Estado sobre sectores estratégicos y recursos naturales, el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, la recuperación de los trenes de pasajeros y la protección del maíz nativo, así como el reconocimiento del agua como un derecho humano.

También se establecieron medidas contra la injerencia extranjera, se prohibieron el nepotismo y la reelección, y se modificaron los organismos autónomos, además de abordar delitos como extorsión, tráfico de fentanilo y feminicidio. Sheinbaum destacó los cambios al Poder Judicial, la protección del maíz nativo y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos.