Las enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, diabetes y padecimientos cardiovasculares representan un desafío creciente en América Latina, según un estudio del Banco Mundial que las califica como «asesinos silenciosos» por su avance asintomático.

El informe revela que el 80% de las personas mayores de 65 años padecerá al menos una de estas condiciones.

Aunque la mejor intervención sería en la etapa de adulto joven, muchos omiten chequeos médicos por factores como la falta de tiempo o acceso, lo que subraya la necesidad de invertir en salud preventiva para tener una población más productiva.