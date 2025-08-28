La Ordenanza de Convivencia Ciudadana de San Salvador establece multas que superan los dos mil dólares para quienes contaminen terrenos o depositen escombros en espacios públicos.

Pese a la regulación, algunos ciudadanos incumplen la norma, como consecuencia, una parte significativa de los desechos termina en ríos y quebradas, lo que incrementa críticamente el riesgo de inundaciones durante la temporada de lluvias.

Frente a esto, la municipalidad mantiene operativos de limpieza en más de 200 kilómetros de causes hídricos y recolecta a diario 850 toneladas de basura.