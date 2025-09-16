La explosión de un camión cisterna que transportaba gas en Iztapalapa ha elevado su balance fatal a catorce personas fallecidas, luego de que las autoridades confirmaran el deceso de un hombre de 40 años.

La Secretaría de Salud capitalina detalló que 39 víctimas, entre ellas cuatro niños, permanecen internas en diversos hospitales de la ciudad, mientras que otras treinta ya recibieron el alta médica.

El violento estallido, cuyo impacto alcanzó a una treintena de vehículos en la autopista, continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.