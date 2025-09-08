Cinco personas han presentado su candidatura para asumir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en el periodo 2025-2027, incluyendo al actual titular de la institución que busca su reelección.

El proceso de elección deberá concluir antes del 15 de octubre, fecha límite para que se anuncie al nuevo procurador.

La designación es clave, ya que quien asuma el cargo tendrá la responsabilidad de velar por los derechos fundamentales en un contexto de crecientes desafíos sociales y políticos.