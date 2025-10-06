Distinguir entre cilantro y perejil resulta esencial en cocina, ya que aunque comparten similitudes visuales, sus hojas presentan diferencias marcadas en forma y textura.

El cilantro desarrolla un sabor cítrico e intenso que algunos perciben como jabonoso por predisposición genética, mientras que el perejil ofrece un perfil más suave y terroso que lo hace menos invasivo.

Estas características determinan sus usos culinarios, ubicando al cilantro en platillos latinoamericanos y asiáticos, y al perejil en la tradición mediterránea como elemento de sopas y salsas.