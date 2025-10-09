En El Salvador cada 65 minutos una mujer sufre violencia sexual, eso significa que continúa siendo la principal expresión de violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, en 11 meses en el país la Fiscalía registró 18,949 casos de diferentes acciones que violentan los derechos de este sector de la población 8,038 de esos fueron casos de ese tipo de agresiones. Ima Guirola del Instituto de Estudios de la Mujer dice que este tipo de acciones sigue sin ser abordado de forma integral desde el Estado.

En El Salvador el 58% de la población son mujeres y para quienes abordan a diario buses y microbuses el acoso sigue estando presente.

En el periodo junio 2024 a mayo 2025, el delito de violación ocupó con 2,739 hechos este dato lo ubica solo por debajo del hurto y robo con 6,758 casos lo cual demuestra que la violencia sexual, además de ser el principal tipo de violencia de género, se encuentra entre los delitos de mayor frecuencia y gravedad en el país.

Organizaciones de derechos humanos piden un compromiso firme y coordinado de las distintas instituciones del Estado y la sociedad. Su abordaje debe ir más allá de la atención de casos individuales.