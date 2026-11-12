Cifras de violencia contra las mujeres

Una de cada tres mujeres en el mundo han sido víctima de violencia física o sexual, al menos una vez en su vida. La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas en el mundo, impactando a miles de mujeres según la Organización de las Naciones Unidas.

En El Salvador, 8,000 casos de violencia contra las mujeres han sido denunciados, según el último informe de la Fiscalía General de la República, sin embargo, organismos internacionales, señalan que muchas mujeres no denuncian las agresiones.

Además, la ONU señala que cada diez minutos, una mujer o niña muere a manos de su pareja u otro miembro de la familia en el mundo. Para este año el observatorio de violencia contra las mujeres ya contabilizó 21 feminicidios en El Salvador.

Cada año, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra la Mujer, durante 16 días de activismo la ONU se mantiene en campaña de concientizacion ante esta problemática, para reforzar acciones y leyes, servicios de atención y participación de la sociedad para prevenir la violencia de género.