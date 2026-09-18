Cifras de violencia contra las mujeres

12% de los feminicidios y muertes violentas de mujeres registrados en El Salvador entre enero y agosto de 2026 terminó también con el suicidio del responsable. En esos casos, los agresores se quitaron la vida después de cometer el crimen, según datos del observatorio de violencia contra las mujeres de Ormusa.

El monitoreo de la organización contabiliza 17 feminicidios y muertes violentas de mujeres entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. De estos casos, 10, equivalentes al 59%, fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, lo que coloca nuevamente la violencia en las relaciones íntimas como uno de los principales contextos de estos crímenes.

El 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de las víctimas, mientras que en el 18% de los casos se encontraron indicios de violencia sexual. Además, Ormusa identificó antecedentes de acoso en dos de los casos analizados.

En cuanto a las circunstancias de las muertes, el 35% de las víctimas murió a causa de heridas provocadas con arma blanca y otro 12% por asfixia.

Santa Ana concentró 7 de los 17 casos, equivalentes al 41% del total, seguido de San Salvador con 4 casos, el24%. En conjunto, ambos departamentos concentraron el 65% de los feminicidios y muertes violentas registrados durante el período.