La administración Trump envió a El Salvador 22 vuelos con deportados solo en julio de este año, convirtiéndolo en el país del triángulo norte que menos deportaciones recibió, a Honduras arribaron 49 aviones y a Guatemala 54, es decir que esos tres países fueron el destino del 60% de las personas detenidas por el gobierno estadounidense durante ese mes.

Los datos se desprenden de la organización testigos de la frontera que se encarga de documentar las situaciones de derechos humanos.

Los datos de la ONG sugieren que aunque el número de vuelos aumentó, la cantidad de personas deportadas disminuyó lo que podría indicar un cambio en las políticas migratorias o en las prácticas de deportación de acuerdo a expertas.

Otros números arrojan que durante junio y julio de este año el promedio de vuelos con deportados salvadoreños desde Estados Unidos se situó 55% por encima de los últimos seis meses y un 83% arriba de julio de 2024.

El total de vuelos con deportados de diferentes nacionalidades aumentó en un 13.7% en comparación con el mismo período de 2024, Helena Olea, vicedirectora de Alianza Américas habló sobre las medidas que está tomando el gobierno estadounidense.

De febrero a julio de este año el país recibió 99 vuelos con deportados, 36 de ellos provenientes de Alexandria en Los Ángeles, 48 de Texas, 5 de Honduras, 4 de Guantánamo en Cuba y el mismo número de Guatemala.