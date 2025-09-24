También informó que en lo que va del gobierno del presidente Donald Trump se ha deportado a casi 600,000 inmigrantes, lo que suma más de dos millones de extranjeros que abandonaron el país.

La subsecretaria del departamento de seguridad nacional señalo que las cifras no mienten y que dos millones de inmigrantes indocumentados han sido expulsados o autodeportados en tan solo 250 días, lo que demuestra que las políticas y liderazgo del gobierno estadounidense están dando resultados y garantizando la seguridad de las comunidades.