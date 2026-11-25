El dinero que envían los salvadoreños desde el exterior se convierte principalmente en un respaldo para los gastos cotidianos de sus familias, como alimentación, educación, salud y pago de servicios.

Según el Banco Central de Reserva, el 99% de las remesas se destina al consumo, mientras que apenas el 1% corresponde a inversión, como la adquisición de viviendas o el establecimiento de negocios.

¿Cuál es el monto promedio que reciben las familias? De acuerdo con el indicador del Banco Central de Reserva, ronda los 375 dólares por remesa.

¿Y qué papel tienen las criptomonedas en estos envíos? Hasta octubre, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas superaron los 57.1 millones de dólares, equivalentes al 0.7% del total.

Entre enero y octubre de 2026, El Salvador recibió 8,484.9 millones de dólares en remesas, un incremento del 3.3% respecto al mismo período del año pasado. En ese lapso, alrededor de 2.25 millones de personas recibieron estos recursos.

Estados Unidos fue el principal país de origen, con el 92.3% del total, equivalente a 7,830.2 millones de dólares.

En cuanto a la forma de recepción, las familias pueden cobrar el dinero en ventanillas de instituciones financieras, recibir depósitos directos en sus cuentas bancarias o utilizar billeteras digitales.