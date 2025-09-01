Un 88.5% han disminuido las muertes intencionales desde el 2022 al 2025, según datos de la Fiscalía General de la República; hasta julio del 2025 se contabilizan un total de 47 homicidios, y aunque se refleja una importante reducción en actos de violencia relacionadas con pandillas, otros motivos ha incrementado las estadísticas en los últimos años.

La intolerancia social ha sido la causante de más muertes, esta se refiere a los crímenes de odio en la que una o varias personas asesinan a alguien por discriminación o falta de respeto hacia el otro, incluso en algunos de estos casos se encuentra involucrado efectos del alcohol o estupefacientes, por ejemplo, este año se han reportado 27 homicidios por esta causa durante los primeros 7 meses, 25 se reportaron en 2024 en el mismo periodo, en 2023 fueron 23 y en 2022 se contabilizaron 16.

Otra de las razones que más muertes está registrando en el país, es la intolerancia familiar, hasta julio del 2025 se reportan ya 15 casos, en el mismo periodo del 2024 se contabilizaron 30, en 2023 fueron 27 y en 2022, 13.

La delincuencia general, es decir aquellos casos que se encontraban vinculados con estructurar criminales, ha registrado una importante disminución, hasta julio de 2025 ha reportado 5 muertes, en 2024 18, 34 se contabilizaron en 2023, mientras que en el 2022 se reportaron 378, año en que se implementó el régimen de excepción que hasta la fecha ha dejado más de 88,000 presuntos delincuentes detenidos y causando una baja en homicidios por este motivo.