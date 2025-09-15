Del 1 de enero al 31 de agosto de 2025, la Organización de Mujeres por la Paz registró 16 feminicidios en El Salvador. Aunque esta cifra representa una reducción en comparación con los 34 feminicidios reportados en 2023 y los 29 registrados en 2024, organizaciones alertan que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave en el país.

En los primeros días de septiembre se sumaron dos casos entre ellos destaca el asesinato de la enfermera Carolina Osorto, de 29 años, quien presentaba una herida en la muñeca derecha y varios golpes en su cuerpo. La policía informó que el sospechoso ya había sido capturado, identificado como Víctor Ernesto Durán Gonzáles, de 27 años, pareja de la víctima, con quien había terminado su relación cinco días antes.

Días después, el 10 de septiembre, fue localizado el cuerpo sin vida de la joven Natalia Bernal en Nuevo Cuscatlán, luego de haber sido reportada como desaparecida el 5 de septiembre. Según las autoridades, su cuerpo ya se encontraba en estado de descomposición.

De acuerdo con datos de Ormusa, más de la mitad de los casos de feminicidios son cometidos por la pareja de la víctima. Además, el 75% de estos hechos se ejecutan con armas blancas o de fuego, mientras que el 31% de los hechos se concentran en el departamento de San Salvador.