Las autoridades salvadoreñas siguen incautando grandes cargamentos de droga en aguas nacionales e internacionales, incluyendo recientes operaciones donde se decomisaron cientos de kilos de cocaína y se detuvo a traficantes de varias nacionalidades.

El más reciente, se trata de un cargamento de cocaína valorado en 44.8 millones de dólares fue localizado en aguas internacionales, a 1,150 millas náuticas de las costas salvadoreñas, informó el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales.

De acuerdo con la información, el decomiso corresponde a 1,795 kilos de droga que era transportada por tres ciudadanos ecuatorianos, quienes fueron detenidos y serán trasladados a territorio salvadoreño para enfrentar la justicia.

El mandatario calificó esta operación como un “nuevo récord en la lucha contra el narcotráfico internacional”, destacando que se trata de una de las incautaciones más relevantes realizadas lejos de las costas nacionales.

Destaco además que, entre 2024 y lo que va de 2025, las autoridades han incautado más de 39 toneladas de droga, cuyo valor asciende a 997 millones de dólares.

En los primeros días de 2025, la Marina Nacional intercepto cuatro embarcaciones, con un total de 4.3 toneladas de cocaína valoradas en más de 100 millones de dólares, nueve personas, de nacionalidades ecuatoriana y colombiana, fueron arrestadas.

El 14 de febrero se interceptó una embarcación a 515 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el estero de Jaltepeque, con 1.7 toneladas de cocaína valorado en $44.8 millones de dólares, tres ecuatorianos fueron capturados.

El 26 de marzo una operación permitió desarticular un plan de traslado de droga con la captura de seis guatemaltecos y tres ecuatorianos. Finalmente, se incautaron 1.3 toneladas de cocaína valorado en 32.5 millones de dólares.

El 6 de mayo un barco pesquero fue interceptado a 570 millas náuticas al suroeste de El Cordoncillo, transportando 1 tonelada de cocaína, valorada en 25.6 millones de dólares, donde cuatro costarricenses fueron detenidos.

El 20 de junio en una de las operaciones más grandes de la historia de El Salvador, se decomisaron 6.3 toneladas de cocaína valoradas en más de 157 millones de dólares. Cinco embarcaciones fueron interceptadas y 17 narcotraficantes de diversas nacionalidades, ecuatoriana, colombiana, mexicana y guatemalteca, resultaron capturados.

El 20 de julio: una embarcación de bajo perfil fue localizada a 600 millas náuticas al suroeste de El Cordoncillo, con 1.3 toneladas de cocaína con un valor de $33 millones de dólares, se detuvo a dos ecuatorianos y un colombiano.

El 9 de septiembre la marina incautó 1.4 toneladas de cocaína, valoradas en 35 millones de dólares, a 900 millas náuticas de las costas salvadoreñas.

Según un informe del departamento de Estado de Estados Unidos, El Salvador continua la lista de los principales países de tránsito de drogas para el año fiscal 2026, sin embargo, también se reconoce la cooperación bilateral con El Salvador en la lucha contra el narcotráfico.