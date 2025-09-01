Un motociclista resultó lesionado en accidente de tránsito sobre el kilómetro 74 y medio de la carretera que conduce de Santa Ana a Chalchuapa, según información policial, cámara de vigilancia revelaron que el motociclista impactó contra otro vehículo que se incorporaba a la carretera principal, ambos conductores fueron trasladados al hospital.

Mientras que en la longitudinal del norte en Chalatenango centro, cuatro personas resultaron lesionadas otro siniestro vial, tras el choque frontal entre un vehículo particular y una camioneta, todas las víctimas fueron trasladados a centros médicos.

Entre Cruz Roja salvadoreña y Comandos de Salvamento, durante las últimas horas, han atendido un total de 11 percances viales, una cifra que aseguran han mantenido a la baja estas emergencias.

Sectores, como la carretera Troncal del Norte, la autopista a Comalapa, el bulevar Monseñor Romero, continúan siendo las principales zonas donde se registran accidentes viales, aseguran los socorristas.

Desde el primero de enero hasta el cierre de agosto, el observatorio nacional de seguridad vial, había registrado un total de 14,125 accidentes de tránsito, representando un 9% más que el año anterior, percances que han dejado un saldo de 8,586 personas lesionadas y 778 personas fallecidas.