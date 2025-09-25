Durante este año se han reportado 10,799 accidentes laborales, el 95.8% generaron incapacidad, la mayoría por caídas, según los datos del observatorio del Ministerio de Trabajo.

Mientras que, al clasificarlos por lesiones, el 28% ha sufrido traumatismos superficiales, 13.6% contusiones y aplastamiento, 12.6% torceduras y esguinces, 8.6% fracturas y el 16.3% otras heridas.

San Salvador y La Libertad son los departamentos que acumulan la mayor cantidad de casos.

El 65.7% han sido hombres y 34.3% mujeres.

Los más afectados se encuentran entre los 18 y 35 años con un 61%, seguido de 36 a 60 años con 36.2%.

El 22% se han registrado en la industria manufacturera, 16% en comercio por mayor y menor, reparación de vehículos y motocicleta, el 11% actividades de atención humana y asistencia social, mientras que el 9% actividades de servicios administrativos y apoyo, al igual que administración pública y defensa.

Los accidentes laborales han provocado la muerte de 30 personas durante los primeros 8 meses de este año, la mayoría de estos fallecimientos ocurrieron en construcción con un 30%, seguido de comercio y reparaciones con 13%.

Solo en 2024 se reportaron 54 fallecidos, mismo año en el que la cifra de accidentes laborales fue de 15,667, la cifra más alta de los últimos 13 años.