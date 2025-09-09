Más de 1,500 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito registrados durante 2025, a nivel centroamericano, pero son los países de Honduras, Nicaragua y El Salvador los que registran la mayor cantidad de siniestros.

Los motociclistas son los que figuran como las principales víctimas y de hecho en el país entran en la categoría de usuario vulnerable.

Al comparar la cantidad de fallecidos durante primeros cinco meses de año en El Salvador se tuvieron 384, en Honduras más de 600, Guatemala 559, Nicaragua 299, Costa Rica 175 y Panamá con 98.

Entre los incidentes de mayor impacto que han ocurrido en la región se encuentra el del 10 de febrero de este año, en Guatemala, cuando un bus que transportaba a 75 personas cayó a un precipicio provocando que más de 50 perdieran la vida.

Costa Rica y Panamá, son los que registran una menor cantidad de accidentes viales y donde las autoridades mantienen operativos de forma constante, para contener este tipo de incidentes.

A nivel regional, los percances viales es una de las principales causas de muertes, mientras que las principales causas de siniestros que involucran a motociclistas se atribuyen al exceso de velocidad, manejar en estado de ebriedad y falta de educación vial. En El Salvador ya se registran 324 motociclistas fallecidos en los casi 3,000 que los involucra.