Cifras de accidentes de tránsito

Una imprudencia vial sobre la 79 avenida norte y 7 avenida poniente, en la colonia Escalón, dejó a una persona lesionada tras una colisión entre dos vehículos que provocó el volcamiento de uno de los carros, el conductor afectado fue trasladado de emergencia por un cuerpo de socorro debido a que uno de los involucrados irrespetó la señal de alto.

Simultáneamente, sobre la calle principal de la colonia Los Conacastes, en Soyapango, un motociclista de 27 años sufrió diversos traumas al impactar contra un pick-up, aunque se negó a ser traslado a un hospital fue atendido en el sitio por elementos de Cruz Verde.

Un tercer percance vial registrado en el kilómetro 35/2 de la carretera Panamericana oeste en Quezaltepeque, dejó a una menor de edad y a dos adultos lesionados tras ser embestidos por un motociclista mientras caminaban por la zona, las víctimas fueron estabilizadas por Comandos de Salvamento y remitidas hacia la unidad médica del seguro social del distrito.