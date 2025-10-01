Con fervor despidieron el mes cívico, desfiles, cachiporras, bailes típicos, exposición de pinturas y una banda, miles de mujeres participaron de este evento, pero de una forma muy particular, lo celebraron dentro del penal de Apanteos en Santa Ana, todas están guardando prisión, como el caso de Daysi que también aprovechó para derrochar su talento en el canto ella, es la vocalista de esta agrupación.

Son 13,000 reclusas que cumplen diferentes condenas, miles están dentro del programa cero ocio de la centros penales y están clasificadas entre delitos comunes y las que pertenecieron a pandillas, sin embargo, solamente las quienes son acusadas de delitos ajenos a estructuras criminales las que son parte de la iniciativa, una de las internas, quien ingreso al penal en 2017 es parte del área administrativa afirma que esta oportunidad abre puertas para incorporarse al mundo laboral al dejar la prisión.

El plan Cero Ocio inició en 2020 como parte de las estrategias gubernamentales para fomentar el reintegro a la sociedad asignándoles labores para el futuro y además de realizar este tipo de actividades para fomentar el respeto a los símbolos patrios en el mes de la independencia.