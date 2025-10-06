Miles de personas en toda Europa exigen el fin inmediato de la guerra en Gaza y la liberación de los activistas de la flotilla humanitaria interceptada .

En Roma, una marea humana colapsó el centro de la ciudad en una de las protestas más multitudinarias, mientras que en España las movilizaciones se replicaron en más de 70 ciudades, con una participación histórica en Madrid y Barcelona .

Aunque el ambiente fue mayormente pacífico, en la capital italiana se registraron enfrentamientos con la policía, que resultaron con varios detenidos.