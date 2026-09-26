Cien niños se gradúan del campamento Frontera Marte tras tres días de misiones simuladas

Los participantes asumieron retos para aprender cómo sobrevivir en Marte.

Cien niños se graduaron de un campamento llamado Frontera Marte, una experiencia en la que durante tres días asumieron diferentes misiones y retos para aprender en escenarios simulados sobre cómo sobrevivir en Marte.

El campamento busca que los niños puedan descubrir nuevas vocaciones y además motivar a concursar carreras con poca demanda en el país.

Según el testimonio, su hijo llegó a casa contento y emocionado de haber compartido no solo con niños con sus mismos intereses, sino también de su misma edad, y sobre todo de recibir conocimientos y entrenamiento de profesionales de alto nivel con los que pudo conversar sobre sus principales intereses en el área de la astronomía.