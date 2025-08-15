Un perfil reservado y conciliador ha caracterizado el papado de León XIV en sus primeros 100 días. El Vaticano fue ofrecido como escenario potencial para mediación entre Rusia y Ucrania.

La familia, economía y ecología, al igual que el papa Francisco han sido parte de sus discursos, para que países en conflicto contemplen el camino del dialogo y una de las características que resaltan es una menor improvisación dice Díaz.

La cercanía a la gente, aseguran ha quedado evidenciada en la visita a los pueblos en los alrededores de Roma, al igual que en el jubileo de los jóvenes donde los impulso aspirar a la santidad, ser portadores de esperanza.

El estilo del papa León también apunta a una restauración de la tradición litúrgica, con símbolos representativos como la muceta roja, los pantalones blancos bajo la sotana y volver al palacio apostólico; así como restablecer la solemne procesión del corpus christi y las vacaciones en Castel Gandolfo.