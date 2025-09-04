Al menos 100 personas en su mayoría niños de centros educativos de San Marcos, San Salvador, participaron en una pedaleada denominada ciclovía de independencia, para iniciar el mes cívico ondeando la bandera por las calles del distrito, socorristas, docentes y aficionados también se unieron.

La actividad se hizo en coordinación con el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, quienes pusieron sus bicicletas a disposición de los participantes.

En El Salvador los ciclistas estan catalogados como usuarios vulnerables en la vía publica, desde enero a la fecha 25 ciclistas han muerto luego de ser embestidos.