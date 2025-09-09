Un ciclista resultó con lesiones tras ser impactado por detrás por una camioneta en la avenida Jerusalén, en un hecho registrado pasadas las 5:15 de la mañana.

El conductor permaneció en el lugar, donde elementos de Comandos de Salvamento atendieron al hombre, quien aparentemente tenía dolor en la cadera.

Aunque el tránsito vehicular no se vio interrumpido, las partes aguardan la llegada de las autoridades de tránsito para determinar las causas y una posible conciliación, mientras se evidencian daños en la bicicleta que superarían los 300 dólares en reparación.