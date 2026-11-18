El Centro Internacional de Cáncer (CIC) y una universidad privada firmaron una alianza para capacitar a médicos salvadoreños y centroamericanos en tratamientos especializados contra el cáncer. La iniciativa contempla diplomados en radiocirugía y radioterapia de intensidad modulada.

Los programas de formación incluirán clases virtuales, prácticas supervisadas y acreditación avalada. La propuesta busca conectar los conocimientos académicos con escenarios reales de práctica y el uso de tecnología especializada.

Durante la presentación, los representantes destacaron la importancia de impulsar la formación en subespecialidades relacionadas con la radioncología y la neurocirugía.