Cibercriminales roban cuentas de WhatsApp con la estafa de los 6 dígitos

Los cibercriminales siguen operando en plataformas sociales con diferentes modalidades de fraude, como la estafa de los 6 dígitos, que tiene la finalidad de robar cuentas de WhatsApp mediante el reenvío de códigos de verificación.

Las víctimas acceden a enviarlos sin saber que perderán el control de su perfil. Expertos en tecnología explicaron que los delincuentes comienzan a mandar mensajes pidiendo que se les reenvíe el código porque se han equivocado, o dicen que la víctima recibirá un premio y necesitan el código; al entregarlo, se otorga la llave de la cuenta, y los delincuentes pueden acceder a la lista de contactos, hacerse pasar por la víctima y pedir transferencias o dinero.

Algunos salvadoreños ya fueron víctimas de este tipo de estafa, pero gracias a la verificación en 2 pasos lograron conservar su cuenta. Los expertos recomiendan activar esta verificación, no reenviar códigos ni información personal, y confirmar mediante llamada telefónica si un familiar o conocido pide dinero.