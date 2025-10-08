Mastercard presentó su más reciente reporte sobre ciberseguridad revelando el significativo incremento de ciberataques en El Salvador durante los últimos años.

El documento indica que el sector público salvadoreño ha sido el más afectado con un 27% de incidencias, seguido del financiero (16.2%) y tecnológico (15.8%).

La compañía detalló que el 38% de estos ataques explotan vulnerabilidades humanas mediante técnicas como malware, ransomware y phishing.

Ante este panorama, Mastercard ha invertido más de 10.700 millones de dólares en desarrollo de capacidades de ciberseguridad, inteligencia artificial y prevención de fraude, mientras recomienda a las empresas implementar cuatro líneas de acción prioritarias que incluyen visibilidad de riesgos y planes de respuesta efectivos.