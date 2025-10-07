La portada de Nodal y Lucero para la Revista Eres, concebida como un puente generacional en la música mexicana, ha desatado una viralización masiva de memes que opacan su mensaje artístico.
El detonante fue un video detrás de cámaras que mostró al cantante subido en un banquillo, una solución práctica para equiparar las estaturas durante la sesión fotográfica.
Este hecho, que los usuarios de redes no dudaron en señalar con comentarios como «Miren a don Chaparrón», generó miles de interacciones. La situación se intensificó cuando la «mirada demasiado cariñosa» de Nodal inspiró nuevas bromas, aludiendo a su historial romántico.