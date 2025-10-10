Un fuerte accidente de tránsito se registró en el kilómetro 72 de la carretera Panamericana, cuando un vehículo particular colisionó con la parte trasera de un furgón que realizaba un viraje. El impacto dejó el automóvil gravemente dañado y generó gran congestión en la zona.

El percance ocurrió cerca de la cancha del 11 Lobos, en el sector de Chalchuapa. Las autoridades recomiendan precaución a los conductores, ya que el tráfico se extiende por varios kilómetros tanto en dirección a Santa Ana como hacia San Salvador.