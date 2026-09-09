Choque entre dos vehículos deja un automóvil volcado en la colonia Escalón

Un accidente de tránsito se registró durante la noche en la colonia Escalón, específicamente en la 79 Avenida Norte y su intersección con la 7 Calle Poniente. El percance involucró a dos vehículos que impactaron entre sí y dejó uno de los automóviles volcado sobre la vía.

Según testigos, uno de los vehículos habría irrespetado la señal de alto, ocasionando el siniestro. Debido al accidente, uno de los carriles tuvo que ser cerrado mientras las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes y conversaban con los involucrados.

El personal de socorro brindó asistencia a una persona que resultó lesionada durante el accidente. Debido a sus heridas, tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica.