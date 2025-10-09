Un accidente de tránsito se registró al final del bulevar Monseñor Romero, en dirección al bulevar de los Próceres, en San Salvador, donde dos vehículos colisionaron sin dejar heridos.

Una de las conductoras contó que acababa de salir del hospital veterinario Chivo Pets, tras llevar a sus mascotas a consulta, cuando ocurrió el impacto.

Lamentablemente, uno de los gatitos que viajaban en la parte trasera del auto murió, mientras que la madre quedó internada en el centro médico y las conductoras resultaron ilesas.