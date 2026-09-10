China se convierte en el primer país del mundo en superar los dos millones de robots industriales operativos

China se convirtió en el primer país del mundo en superar los dos millones de robots industriales operativos, según la Federación Internacional de la Robótica.

Al cierre de 2024 había aproximadamente dos millones veintisiete mil robots trabajando en fábricas chinas, y solo durante ese año se instalaron cerca de doscientos noventa y cinco mil unidades nuevas.

Estas máquinas, muchas con brazos mecánicos o diseños especializados, realizan tareas repetitivas y de alta precisión como soldar, ensamblar piezas, transportar materiales y empaquetar.

Los fabricantes chinos representaron el 57 por ciento de las ventas de robots industriales en su propio mercado, cuando hace una década el país dependía más de proveedores extranjeros.

Ante el desafío demográfico por la disminución de la población en edad laboral, especialistas advierten que crecerá la necesidad de personas capaces de programar, supervisar y mantener estas tecnologías.