China expresó este martes su firme respaldo a los esfuerzos por lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, apoyando explícitamente la celebración de una cumbre entre los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky.

Este acercamiento, mediado por Estados Unidos después de que Donald Trump conversara con ambos líderes, alimenta la esperanza de un avance tangible en las negociaciones.

De confirmarse, este encuentro marcaría un hito crucial al ser el primero entre ambos mandatarios desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022.