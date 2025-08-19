China expresó este martes su apoyo a los esfuerzos para lograr un alto al fuego entre Rusia y Ucrania, respaldando las conversaciones de paz en curso.

El anuncio se produce tras la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con Volodymyr Zelensky y líderes europeos, donde se iniciaron preparativos para una cumbre bilateral en un lugar por determinar.

De confirmarse, sería el primer encuentro entre Zelensky y Vladimir Putin desde la invasión rusa de 2022, marcando un potencial avance en las negociaciones para resolver el conflicto mediante el diálogo, única vía que China considera viable.