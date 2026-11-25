La misión Shenzhou 24 desarrollará más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante su permanencia en la estación espacial Tiangong. Las investigaciones abarcan ciencias biológicas, microgravedad y nuevas tecnologías.
La nave despegó desde el centro de lanzamiento de Jiuquan a bordo de un cohete Long March 2F. Diez minutos después se separó del cohete y entró en la órbita prevista, para luego acoplarse a la estación.
La tripulación la integran los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Ji, junto al pakistaní Muhammad Zeenzhan Ali.
Otros tres astronautas que ya estaban en órbita recibieron a la nueva tripulación. La misión marca un hito al llevar por primera vez a un astronauta extranjero al programa espacial chino.