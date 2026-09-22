China implementa nebulización y redes de refrigeración para bajar el calor urbano ante ola extrema

Ciudades chinas usan enfriamiento evaporativo y redes distritales para bajar el calor urbano, a diferencia de Europa, que enfrenta alta mortalidad por falta de infraestructura pasiva adaptada.

Europa enfrenta esta problemática con predominio de edificios antiguos sin aislamiento térmico, sistemas de enfriamiento masivo limitados y dependencia de aire acondicionado fragmentado.

En contraste, China integra la gestión térmica a nivel de envolvente edilicia y planificación urbana zonal, según se detalló.

Los edificios de gran altura en Yuncheng ya cuentan con sistemas de nebulización en azoteas capaces de bajar la temperatura ambiente entre 5 y 8 grados.

Metrópolis como Guangzhou operan redes de refrigeración distrital a escala de barrio. Las catástrofes naturales son frecuentes en China durante el verano, cuando algunas regiones sufren precipitaciones intensas mientras otras son azotadas por calor extremo, fenómenos que aumentan con la aceleración del calentamiento global.