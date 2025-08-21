El evento, que conmemora los 80 años desde el fin de la segunda guerra mundial, contará con la presencia del presidente Xi Jinping, su homólogo ruso, Vladimir Putin y otros líderes mundiales.

El gigante asiático presentará una serie de nuevos equipos militares de fabricación nacional, como armas pesadas y sistemas de precisión hipersónicos, así como equipos no tripulados y antirrobots.

El desfile también contará con tropas terrestres, escuadrones aéreos y otros equipos de combate de alta tecnología. China tiene el segundo presupuesto militar más alto del mundo, pero está muy por detrás de Estados Unidos, su principal rival estratégico.