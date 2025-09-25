Cientos de miles de personas realizan labores de limpieza en el sur de China tras el paso del potente tifón Ragasa, que azotó Cantón con vientos de hasta 145 kilómetros por hora.

El fenómeno, que derribó árboles y destruyó infraestructuras, no ha dejado víctimas mortales gracias a las órdenes de prevención dictadas por las autoridades.

Sin embargo, el mismo sistema climático demostró su severidad en Taiwán, causando una tragedia con al menos 14 muertos al romperse una presa en el condado de Hualien.

Las labores de recuperación en la región continúan a toda marcha mientras se buscan a una veintena de desaparecidos.