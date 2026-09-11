Chequeo veterinario, vacunas y desparasitación: Los cuidados esenciales al adoptar un cachorro según especialistas

La doctora Andrea Hurtarte explicó en una consulta veterinaria los cuidados esenciales que debe recibir un cachorro al llegar a un nuevo hogar.

La especialista recomendó un chequeo veterinario independientemente de si el animal proviene de una adopción, un resguardo o un criadero.

El examen inicial suele incluir pruebas de sangre y de pulmones para evaluar el estado de salud y descartar parásitos que puedan transmitirse a niños o adultos mayores en casa.

Las vacunas se aplican según la edad, con la primera dosis de parvovirus al mes de vida y refuerzos cada 15 días hasta completar la quíntuple, la vacuna contra leptospira y la rabia.

Durante el segmento se presentó a Gringo, un cachorro de tamaño mediano con ojos celestes que se encuentra en adopción y cuyo contacto está disponible a través del centro de resguardo.