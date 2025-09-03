ChatGPT incorporará controles parentales a partir del próximo mes, una medida que busca ofrecer mayor seguridad a las familias y garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial.

Según la matriz de la compañía, la actualización permitirá a los padres supervisar mejor las interacciones, lo que responde a crecientes denuncias de posibles malos usos de la herramienta.

Aunque aún no se detallan todas las funciones, se espera que esta iniciativa, que ha sido solicitada por diversos sectores, se convierta en un estándar positivo para la protección digital de los menores.