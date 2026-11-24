El 24 de noviembre de 1859, el naturalista británico Charles Darwin publicó su obra El origen de las especies. En esta publicación presentó su teoría de la evolución mediante la selección natural.

La obra explicó cómo las especies cambian y se adaptan a lo largo de generaciones. Su propuesta transformó la manera de comprender la diversidad de la vida y generó importantes debates en la comunidad científica y en la sociedad.

Aunque sus planteamientos fueron discutidos durante décadas, sus investigaciones entraron a las bases de la biología evolutiva moderna.