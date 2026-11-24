Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Su captura se produjo durante un operativo federal realizado en Sinaloa.

El narcotraficante fue detenido el pasado viernes 20 de noviembre en el municipio de Guasave junto a otros dos presuntos integrantes de su organización criminal.

El operativo fue ejecutado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional con apoyo de labores de inteligencia e intercambio de información con Estados Unidos.

Durante su primera audiencia, un juez dictó prisión preventiva contra Mesa Flores y sus dos presuntos colaboradores por delitos relacionados con posesión de armas de fuego y drogas.