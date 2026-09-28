CESTA alerta por falta de agua y contaminación en El Salvador

ESTA presentó un informe sobre el cambio climático y la contaminación en El Salvador, en el que aborda el incremento de las temperaturas, la situación hídrica y la contaminación de los ríos.

Un representante de la organización señaló que el país recibe más de 1,800 milímetros de agua al año, dos veces y media más que el promedio planetario, pero que muchas comunidades tienen falta del recurso, y que ríos como el Lempa han quedado reducidos a pequeñas lagunitas cuando deberían ser caudalosos.

El informe también destaca la deforestación y la necesidad de evitar la tala de árboles y arborizar las zonas afectadas.