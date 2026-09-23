CEPAL revela que 1 de cada 5 niñas en América Latina se casa antes de cumplir los 18 años

Una de cada cinco mujeres latinoamericanas y caribeñas de 20 a 24 años se casó o unió antes de cumplir los 18, según un informe de la CEPAL que también destaca avances en El Salvador.

La prevalencia regional alcanza el 18,4% y apenas bajó 2,6 puntos en 20 años, de acuerdo con datos de UNICEF procesados por el organismo.

En El Salvador, la tasa cayó de cerca del 31% a alrededor del 20% entre mujeres de 20 a 24 años que estuvieron casadas o unidas antes de los 18, aunque el país se ubica entre los de mayor incidencia regional con 21,6% según el dato más reciente, por encima del promedio latinoamericano.

El censo de 2024 revela además que 3,8% de las adolescentes salvadoreñas de entre 10 y 17 años vivía en unión de hecho.

La CEPAL advierte que esta práctica sigue vinculada al embarazo adolescente y a la desigualdad de género, y pide fortalecer las políticas de prevención, protección y reparación para niñas y adolescentes afectadas.