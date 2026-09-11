Centroamérica enfrenta pérdidas agrícolas por sequía asociada a el fenómeno El Niño

Centroamérica enfrenta pérdidas agrícolas por la sequía asociada al fenómeno El Niño en el Corredor Seco, con daños reportados en cultivos de maíz y frijol de comunidades rurales.

La Concertación Regional para la Gestión de Riesgos expresó su preocupación por la situación de las comunidades rurales del Corredor Seco centroamericano. La organización reúne a entidades de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La Organización Meteorológica Mundial informó que El Niño se ha consolidado y podría intensificarse en los próximos meses, aumentando el riesgo de sequías, inundaciones y temperaturas extremas.